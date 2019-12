Zicht op behandeling zaak ’Rico de Chileen’

De 42-jarige Chileen Ricardo R.V. (alias El Rico) werd opgepakt in Santiago. Ⓒ BIOBIOCHILE.CL

SCHIPHOL - Ruim twee jaar na zijn arrestatie in Chili is er nu zicht op de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de 46-jarige Richard R., alias Rico de Chileen. Deze moet juni volgend jaar plaatsvinden, er zijn vooralsnog vijf dagen voor uitgetrokken. Dat bleek maandag tijdens de inmiddels achtste inleidende zitting van R. in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.