Rutte: ik voel wel dat ik halverwege mijn tijd als premier ben

„Voor mij is bepalend: heb ik de ideeën, de energie, de druipende mondhoeken op vrijdagochtend als de ministerraad begint: hup we gaan aan de slag, problemen oplossen!”, aldus Rutte. „Zolang ik dat heb, wil ik graag doorgaan.” Hij noemde het premierschap van Nederland „de mooiste baan van de wereld, een ongelofelijke eer.”

„Ik moet wel zeggen dat het aantal puzzels wat nu op mijn bureau ligt behoorlijk in omvang is.” Hij noemde als voorbeeld de inval in Oekraïne, die ook weer gevolgen heeft voor de Nederlandse economie, koopkracht en energievoorziening. Dat mensen zich in de media af en toe hardop afvragen of hij over zijn houdbaarheidsdatum heen is als leider van het land, zei hij te kunnen accepteren. „Ik heb ermee leren leven dat die vraag af en toe wordt gesteld.”

Het ziet ernaar uit dat Rutte op 1 augustus Ruud Lubbers evenaart als langstzittende premier. Hij is dan niet in Nederland, en zegt dat ook niet te gaan vieren. Sowieso wilde hij niet te veel betekenis verbinden aan de historische betekenis van het record. „Dat betekent zitvlees en een voetnoot.”