Metro stil om man met vuurwapen, hond pakt hem

Archieffoto ter illustratie. Ⓒ DIJKSTRA, ROEL

ROTTERDAM - In Rotterdam is woensdag een metro stilgezet op station Binnenhof, nadat passagiers hadden gezien dat een man in het voertuig een vuurwapen bij zich droeg. De passagiers alarmeerden hierop medewerkers van de vervoersmaatschappij RET, die de hulp van de politie inriep.