82-jarige bodybuilder werkt inbreker haar huis uit

Willie Murphy stond op het punt om naar bed te gaan toen er op de deur werd geklopt. De man die voor haar deur stond zei dat hij ziek was en dat een ambulane gebeld moest worden. Murphy belde de politie, maar wilde de man niet binnenlaten. Volgens nieuwsbron 13WHAM is dat het moment geweest waarop de man kwaad werd. De man forceerde de deur en stond plots binnen.

Murphy: „Hij had de verkeerde uitgekozen.” Het was al donker in huis, dus de vrouw kon zich goed verstoppen terwijl de man door de woning sloop. Murphy: „Ik moest snel handelen en besloot hem met de tafel te lijf te gaan. De tafel brak en de man kwam op de grond terecht. „Vervolgens dook ik bovenop hem.” Toen de man voor korte tijd was uitgeschakeld sprintte de vrouw naar de badkamer om een fles shampoo te pakken: „Ik spoot de hele fles shampoo in zijn gezicht.” Voor de Amerikaanse was het daar nog niet klaar mee: ze gaf de man er ook van langs met een bezem.

Applaus en een selfie

Uiteindelijk kwamen de eerder gebelde agenten ter plaatse. De man is naar het ziekenhuis gebracht. In gesprek met 13WHAM zegt Murphy dat ze applaus kreeg van de agenten: „Ze wilden ook een selfie met me maken.”