Nederlandse drugsbaron dood in cel Brazilië

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt de dood van de man en staat in contact met zijn nabestaanden. Over de doodsoorzaak is officieel nog niets bekend, zegt een woordvoerster. Braziliaanse media melden dat hij vermoedelijk zelfmoord heeft gepleegd. Volgens de krant O Popular was hij alleen in zijn cel. Hij zat in afwachting van zijn berechting vast in de staatsgevangenis in Planaltina de Goiás, niet ver van de hoofdstad Brasilia.

De Braziliaanse politie meldde eerder al dat V. en zijn bendeleden geen moeite deden om de rijkdom te verhullen die ze met hun drugshandel vergaarden. Ze woonden in afgesloten villawijken, maakten reisjes naar Dubai en de Malediven, reden in luxe auto’s rond en bezaten twee zakenvliegtuigen en een helikopter.

Volgens de politie verplaatste de bende de cocaïne vanuit andere landen als Colombia en Bolivia naar Brazilië met vliegtuigjes, waarvoor jonge piloten werden ingezet. Vanuit Brazilië ging de lading vervolgens naar afnemers in onder meer Nederland, Duitsland, België en Frankrijk.