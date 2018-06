Jeugddetentie voor kei op de weg leggen

In de nacht van 24 juni reed een 32-jarige zwangere vrouw tegen de 40 kilo zware kei op de slecht verlichte Structuurweg. Ze belandde tegen een boom en raakte zwaargewond.

De jongste verdachte krijgt een iets lagere celstraf van tien maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar was. De rechtbank in Breda legde ze ook alle drie een taakstraf van 150 uur op.

Volgens de rechtbank namen de jongeren bewust het risico dat iemand tegen de kei zou rijden en zou sterven. Daarom is er volgens de rechter sprake van een poging tot moord.

De jongeren hebben hun betrokkenheid allemaal bekend, maar wezen wel naar elkaar als degene die de steen feitelijk op de weg had gelegd. Bij de politie probeerden ze eerst nog onder de straf uit te komen. Ze verzonnen een ander scenario. De politie luisterde echter de gesprekken af waarin ze dat deden.

De drie legden vaker spullen op de weg en bleven dan op een afstandje staan kijken. Dat ging dan om bijvoorbeeld een fiets, paaltjes of takken. ‘Kattekwaad. Dat vonden we lollig’, zei de oudste tijdens de zitting.

De vrouw liep een incomplete dwarslaesie op. Het is niet zeker of ze ooit nog kan lopen. Ze was op het moment van het ongeluk ongeveer tien weken zwanger. De baby kwam begin dit jaar gezond ter wereld.