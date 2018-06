Opgebiecht: ’mijn man is dood, maar ik leef weer’

"Elke dag ervaar ik de lichtheid van het bestaan. Het tilt me op en voert me mee. Want, Mijn Man Is Dood. Ik zeg die woorden, proef ze op mijn tong. Ze twinkelen, als ijsblokjes in een glas. Het zijn woorden die me vervullen met vreugde.

Ik kan weer ademen. De loodzware druk is van mijn borst af. Het voelt alsof het recht heeft gezegevierd, alsof boontje om zijn loontje komt, de aanhouder wint. En voor de duidelijkheid: mijn man was het boontje, ik ben de aanhouder.

Levenloos plantje

Ik ga eindelijk dingen doen die ik nooit gedaan heb: reizen, een minnaar nemen, genieten... Ik heb zoveel in te halen. Mensen hebben met mij te doen. Ik voel het aan hun blikken. Ze wensen me sterkte, noemen me 'krachtig'. Dat ik alleen maar opgelucht ben, weet vrijwel niemand.

Ach, weten zij veel wat zich al die jaren tussen onze vieren muren heeft afgespeeld? Hij hield me klein, zette me voortdurend op mijn plek, wees me continu terecht... In zijn buurt was ik een levenloos plantje, als ik alleen was dan bloeide ik letterlijk op, alsof ik een scheut Pokon had gehad! Ik haatte hem en toch bleef ik bij hem. Inderdaad: voor de kinderen.

De hele biecht lezen? Dat kan op VROUW.nl: „Nooit een kus, een liefkozing of een complimentje. Dat deed wat met me.”