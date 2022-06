Israëlisch parlement akkoord met het ontbinden van zichzelf

Het wetsvoorstel over de ontbinding waarover woensdag is gestemd is nog niet definitief. Het wordt waarschijnlijk komende week afgerond. Als dat is gebeurd kan de minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid het premierschap overnemen van Bennett. De reden achter de functieoverdracht en de ontbinding van het parlement is dat de twee mannen er maar niet in slaagden de regeringscoalitie te "stabiliseren".

Bennett en Lapid namen de macht vorig jaar over van Benjamin Netanyahu door een brede coalitie tegen hem te vormen. Sinds april is de coalitie haar meerderheid kwijt toen een partijlid van Bennett haar steun aan de partij en regering opzegde.

Verschillende Israëlische media noemden de afgelopen dagen 25 oktober als nieuwe verkiezingsdatum. Linkse en rechtse partijen hebben al gezegd er dan weer alles aan te zullen doen om Netanyahu uit de regering te houden.