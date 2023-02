Aantal geboortes in Japan zakt naar nieuw dieptepunt

Japan heeft een van de snelst vergrijzende bevolkingen ter wereld en er sterven al jaren meer mensen dan dat er baby’s worden geboren. In 2022 stierf een recordaantal van bijna 1,6 miljoen mensen. Het aantal geboortes neemt in Japan al zeven jaar op rij af. Voorlopige cijfers laten zien dat er in 2022 een afname was van 5,1 procent ten opzichte van een jaar eerder, toen de daling op 3,4 procent lag.

Dat er nog minder baby’s worden geboren, komt vermoedelijk door de gevolgen van de coronapandemie en doordat Japanners steeds vaker op latere leeftijd trouwen. Daarnaast blijft Japan een van de duurste landen ter wereld om kinderen op te voeden. De Japanse regering treft al jaren maatregelen in een poging om het geboortecijfer omhoog te krijgen, bijvoorbeeld extra uitkeringen voor gezinnen.

Premier Fumio Kishida ging vorige maand, bij de opening van het parlementaire jaar, in op de weinige geboortes in Japan. „Het is nu of nooit als het gaat om beleid met betrekking tot geboortes en opvoeding”, verklaarde hij. De premier sprak van „een kwestie die niet langer kan wachten” en zei dat hij het budget voor beleid wil verdubbelen.