Tbs’er Eric K.: ’Ik ben net een kind’

Eric K. viel drie therapeuten aan omdat zij volgens hem knoeiden met zijn eten. Ⓒ Illustratie Petra Urban

LELYSTAD - Hij werd getest, daarvan is hij overtuigd. Daarom stopten zijn therapeuten in de tbs-kliniek poep in zijn eten en drinken. Eric K. (40) is er tot op de dag van vandaag van overtuigd dat justitie achter het „geknoei” met zijn eten zit en dat pikte hij niet.