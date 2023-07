VVD’er Mariëlle Paul (56) volgt Dennis Wiersma op als onderwijsminister

De voordracht van Paul geldt voor de buitenwereld als een verrassing. Namen die de voorbije weken veel vaker werden genoemd, waren die van de bij het publiek meer bekende VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans en Kamerlid Bente Becker.

Wiersma stapte vorige maand op als minister na een forse klachtenstroom over zijn gedrag. Na onthullingen van De Telegraaf in april over zijn woede-uitbarstingen lag hij twee maanden lang onder vuur. Wiersma bleek zijn overschrijdende gedrag behalve als onderwijsminister ook als demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken én als Kamerlid te hebben vertoond. De VVD’er ging daarvoor meermaals en diep door het stof.

’Intimidatie’

Nadat hij van de VVD-fractie een laatste waarschuwing had gekregen, kwam Wiersma vorige maand opnieuw in de schijnwerpers te staan toen hij werd beticht van ’fysieke en mondelinge intimidatie’ tijdens een bezoek aan een onderwijscongres. Ook meldde De Telegraaf dat Wiersma overhoop lag met de onafhankelijke overheidsinspectie.

Na zijn opstappen nam D66-minister Robbert Dijkgraaf de taken van Wiersma waar. Het was meteen de bedoeling dat er nog voor de zomer een opvolger zou worden benoemd. Vorige week, tijdens zijn wekelijkse persconferentie, liet demissionair premier Mark Rutte weten dat Wiersma nog steeds zou worden vervangen, ook al was het kabinet gevallen. Rutte kondigde toen ook al aan dat de opvolger van Wiersma een vrouw zou worden.

Commissie

De 56-jarige Paul voerde in de Kamer onder meer het woord over het primair- en voortgezet onderwijs, maar verwierf in het afgelopen jaar vooral enige bekendheid als waarnemend voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête naar de aanpak van de coronacrisis voorbereidde. Die rol nam ze op zich nadat PvdA-Kamerlid Khadija Arib was opgestapt.

Paul is de dochter van Pakistaanse ouders die in de jaren zestig naar Nederland kwamen. Ze groeide op in Brabant, studeerde internationaal recht in Leiden en woont nu al ruim dertig jaar in Amsterdam. Sinds de verkiezingen van maart 2021 zit ze in de Tweede Kamer. Als demissionair onderwijsminister mag Paul geen nieuw beleid maken, ze zal vooral ’op de winkel moeten passen’.

Paul laat weten ’enorm vereerd’ te zijn om te worden voorgedragen als minister. „Bij mijn werkbezoeken als Kamerlid met de portefeuille onderwijs ben ik diep onder de indruk geraakt van hoe belangrijk leraren zijn in het leven van kinderen”, zegt ze in een reactie tegen De Telegraaf. „Ik lever er graag een bijdrage aan dat zij hun werk goed kunnen doen.”

Demissionair premier Mark Rutte noemt Paul ’een hele goeie’. „Ze kent het terrein goed, heeft een achtergrond buiten de politiek en is daarmee een mooie aanvulling op het kabinet.”