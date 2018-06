Slagroom-striptease crèche op beeld

Op de beelden is te zien dat de medewerkster slagroom van de torso van de stripper likt. Ⓒ De Telegraaf

Utrecht - Op de door de Utrechtse gemeentelijke GGD veroordeelde striptease in kinderdagverblijf Jolie is slagroom van een strippende medewerker gelikt. Dat is te zien op een video van de ingestudeerde act. Op een digibord loopt een clip van het klassieke ’striptease-nummer’ You can leave your hat on van Joe Cocker.