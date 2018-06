Nederland in 2020 organisator Invictus Games

De Invictus Games is een initiatief van de Britse prins Harry. Hij is ook de beschermheer. Het is een internationaal sportevenement voor (oud-)militairen die ondanks hun handicap op hoog niveau sporten.

75 jaar na Nederlandse bevrijding

Over twee jaar, in 2020, is het precies 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. ,,De deelnemers voelen zich onoverwinnelijk (invictus)'', meldt de organisatie op de website. De Nederlandse tak van de organisatie komt binnenkort met meer informatie. De opening en sluiting zijn gepland in Den Haag.

Dit jaar is de Australische stad Sydney het toneel van de Invictus Games: van 20 tot en met 27 oktober.

