Politie stopt vliegtuig en houdt zo ontvoering meisje (4) tegen

Donderdag om 16.57 uur lokale tijd kreeg de politie een tip over de ontvoering, het vliegtuig zou om 18.00 uur vertrekken. Het toestel werd tegengehouden. Agenten gingen aan boord en troffen het meisje aan. Een 32-jarige man is aangehouden.

„Het vliegtuig was al aan het taxiën en was gereed om de lucht in te gaan, maar we waren er precies op tijd bij”, zo laat een woordvoerder van de politie aan de BBC weten. Ze noemt de zaak „enorm ingewikkeld en uitdagend.”

Wat de relatie tussen de man en het meisje is, is onduidelijk, maar ze kennen elkaar wel. Haar moeder had haar dochter een dag eerder als vermist opgegeven. „Het was een race tegen de klok om de man te vinden.”

De verdachte is vrijdag verhoord. Hij is inmiddels op borgtocht vrij. Het meisje is herenigd met haar moeder.