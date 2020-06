Compensatie toeslagouders gaat meteen fout

Dat doet Van Huffelen omdat er vanuit de fiscus verkeerde informatie is doorgegeven aan de onafhankelijke commissie die moet oordelen of gedupeerde ouders recht hebben op een vergoeding voor het leed dat hen aangedaan is. „Een ongelofelijk valste start van de hersteloperatie waar we net mee begonnen zijn”, noemt de staatssecretaris die ontdekking.

Door de onjuiste informatie kan het zijn dat ouders ten onrechte een brief hebben gekregen dat ze geen recht hebben op compensatie. ’Onverteerbaar’, vindt de D66-bewindspersoon dat. Ze laat de zaken waarin ouders die brief hebben gekregen nu opnieuw onderzoeken. En ze neemt de herstelorganisatie ook meteen op de schop. Van Huffelen laat de opzet ervan doorlichten door een extern bureau en versterkt het management en de organisatie, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Daar wordt met ongeloof gereageerd op het nieuws van de staatssecretaris. In de Kamer leefden al zorgen over de herstelorganisatie, die is gevuld met mensen die al bij de Belastingdienst werkten. Wordt het dan niet de slager die zijn eigen vlees keurt, vroegen meerdere Kamerleden zich af.

Dat het nu meteen fout gaat bij de compensatie, slaat in als een bom. „Weer is het mis. Ongelooflijk”, zegt SP-Kamerlid Leijten. „De Belastingdienst lijkt maar wat te doen”, concludeert CDA-Kamerlid Omtzigt. En ook vanuit het D66 van Van Huffelen klinkt onthutsing. „Onbestaanbaar”, noemt Kamerlid Van Weyenberg de fouten van de fiscus. „Dit is dodelijk voor het vertrouwen in de organisatie.”