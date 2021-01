Slowakije test alle inwoners op corona

Premium Geld

Levy van Wilgen (24) verdient online ton per maand met foto’s en video’s

Sinds deze maand is acteur Ferry Doedens (30) actief op OnlyFans. Hij is er niet de grootste Nederlandse ster, dat is Levy van Wilgen (24). Zijn fans betalen ongeveer een ton per maand om zijn foto’s en video’s te mogen zien. Doedens heeft inmiddels dezelfde manager in de arm genomen.