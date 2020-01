Wie wordt de nieuwe Corbyn bij Labour?

Corbyn kondigde zijn vertrek aan na de landelijke verkiezingen van vorige maand, die voor zijn linkse partij rampzalig waren verlopen.

Partijgenoten die hem willen opvolgen, hadden minstens 22 steunverklaringen van collega’s nodig om zich te kwalificeren voor de volgende ronde van de leiderschapsstrijd. Dat lukte volgens Britse media vijf personen: Keir Starmer, Rebecca Long Bailey, Lisa Nandy, Jess Phillip en Emily Thornberry. De deadline verliep maandagmiddag.

De grote favoriet: Keir Starmer

De opvolger van Corbyn wordt op 4 april bekendgemaakt. Starmer, de pro-Europese Brexitwoordvoerder van Labour, wordt gezien als favoriet. Hij kreeg de meeste steunbetuigingen (89) van parlementariërs en Europarlementariërs van Labour. Daarna volgde Long Bailey, die wordt gesteund door zeker 33 collega’s.

Sir Keir Starmer tijdens een partijbijeenkomst. De grote favoriet lijkt alleen concurrentie te hebben van Rebecca Long Bailey. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

Kandidaten moeten in de volgende ronde voldoende steun zien te krijgen van lokale Labourfracties of organisaties die zijn gelieerd aan de partij, waaronder vakbonden. Daarna krijgen partijleden en betalende aanhangers het laatste woord. Zij mogen per post stemmen over de opvolging van Corbyn, die zelf tot de linkervleugel van de partij behoort.

