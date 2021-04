Ontfutselde Peter K. (58) als ’Joyce’ naaktfoto’s van 14-jarige? ’Iedereen gebruikte mijn laptop!’

Entertainment

Zoon Tom Hanks beschuldigt ex van mishandeling met mes

Acteur en rapper Chet Hanks ligt flink in de clinch met zijn ex. De zoon van Tom Hanks en Rita Wilson heeft een aanklacht ingediend tegen Kiana Parker, die hij beschuldigt van onder meer huiselijk geweld en diefstal. TMZ plaatst beelden waarop te zien is dat zijn ex hem slaat.