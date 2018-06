Vrijspraak en celstraffen in zaak havenbrand

Frank V. uit Eindhoven en Mikel G. uit Maastricht hebben volgens de rechtbank de brand in drie woonboten wel gesticht. Het OM eiste twee weken geleden vijf jaar cel tegen Henk V., en zes tegen tegen beide andere verdachten.

Op 10 december 2014 brandde in de haven van Ohé en Laak een woonboot helemaal en twee gedeeltelijk uit. De verdachten ontkennen alle drie de beschuldigingen en zeggen helemaal niet in de buurt te zijn geweest tijdens de brand. Maar de rechtbank acht bewezen dat Mikel G. en Frank V. in de buurt waren van de haven waar de brand uitbrak. Ook werd hun DNA gevonden bij de brandhaard.

Verband niet te bewijzen

Eind 2014 en begin 2015 waren er vier havenbranden: eerst in het Roermondse kerkdorp Herten. Daarna in Ohé en Laak. Toen in Roermond, waarbij veel asbest vrij kwam. En ten slotte in Wessem, waar veertien dure woonboten in de hens gingen. Henk V. is eigenaar van de haven in Wessem. Het OM zag een verband, maar kon dat niet bewijzen.

Het OM vermoedde dat Henk V. financieel belang had bij de brand in zijn haven in Wessem. Hij zou de verzekering hebben willen tillen. De branden in Ohé en Laak, Herten en Roermond waren wellicht pogingen om het beeld te creëren van een pyromaan, denkt het OM. Maar de rechtbank wees er dinsdag op dat niet is vastgesteld dat Henk V. enig financieel belang bij de brand in Wessem had, noch dat er enig verband is tussen de branden. Bovendien acht de rechtbank niet bewezen dat Henk V. op het moment van de brand op 10 december 2014 in Ohé en Laak was.

