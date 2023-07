Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdamse buurt geschokt na steekpartij: ’Hij mocht hier niet meer komen...’

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Ⓒ Robby Hiel

AMSTERDAM - „Ik hoorde een schreeuw en wist meteen dat het fout was.” Een buurman, woonachtig in een van de lage flats aan de Tjalkstraat in Amsterdam-Noord, voelt dinsdagmorgen rond half 9 instinctief dat het boven zijn hoofd mis gaat. Het klinkt als doodsangst. Even later worden er drie gewonde mensen afgevoerd.