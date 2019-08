Gratis lancering SpaceX na explosie in 2016

Bezoekers van Cape Canaveral. Foto ter illustratie. Ⓒ EPA

CAPE CANAVERAL - Bijna drie jaar nadat een lancering van een raket van SpaceX faliekant misging, heeft het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk alsnog aan zijn verplichtingen kunnen voldoen. Dinsdag werd een Falcon 9-raket vanaf lanceerbasis Cape Canaveral de ruimte in geschoten met daarin een satelliet van het Israëlische Spacecom die eigenlijk in 2016 al rond de aarde had moeten zweven.