2,5 meter lange cobra duikt op bij sportschool Amersfoort

Medewerkers van de sportschool merkten de slang woensdagmiddag aan de achterkant van het pand op. „Een tuinslang, zeker?” vroeg bedrijfsleider Verweij nog hardop af. „We nemen elkaar wel vaker in de maling. Ik zei: ’Stuur maar een filmpje door’. Wat ik toen zag: dat was echt wel een serieuze slang”, zegt hij tegen de Stentor. Hij spreekt van een ’spannend avontuur’ waar personeel van de sportclub in belandde.

De Dierenambulance schakelde vanwege de lengte van het beest een slangendeskundige uit Amsterdam in. „Die bevestigde dat het een cobra was, een van 2,5 meter”, meldt Verweij. „Het is een tropische gifslang, die niet houdt van kou. Daarom was hij gelukkig heel sloom.”

Het exemplaar is mogelijk uit een terrarium ontsnapt. Er heeft zich voor zover bekend nog geen eigenaar gemeld. Het dier wordt elders ondergebracht.

Gebruik onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952 - ook voor het sturen van foto’s en video’s.