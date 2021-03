Iran vervolgt Franse toerist voor spionage na vlucht met drone

Buitenland

Muurschildering ’Banksy’ opgedoken bij verlaten Britse gevangenis: ’Briljante kunst’

Op de muur van een oude gevangenis in het Britse Reading is een wandschildering opgedoken die erg veel aan het werk van graffitikunstenaar Banksy doet denken. De straatkunst is nog niet ’opgeëist’. Het bewuste gebouw in het zuiden van Engeland is al langere tijd inzet van een discussie over de beste...