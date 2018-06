Einde aan chaos? Libiërs stemmen in december

Het zou een doorbraak zijn als landelijke verkiezingen worden gehouden in Libië. Sinds dictator Muammar Kaddafi in 2011 werd afgezet, heerst in het Noord-Afrikaanse land chaos. Libië gold de afgelopen jaren als een belangrijk vertrekpunt voor migranten die per boot Europa proberen te bereiken.

„Het is positief dat alle Libische partijen die aanwezig waren in Parijs hebben ingestemd met een tijdslijn die moet leiden tot verkiezingen in december”, zei de Maltese premier Joseph Muscat, die de conferentie bijwoonde. Als de plannen doorgaan, kunnen Libiërs op 10 december naar de stembus.