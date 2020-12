Grootouders hijsen zich in ijsbeerpak om met kleinkinderen te kunnen knuffelen

Toen Barbara online kerstcadeaus aan het uitzoeken was, stuitte ze op twee oplaasbare ijsbeerpakken. Ze bestelde ze en samen met haar man hees ze zich erin om Quinn (6), Morgan (8) en Mackenzie (14) te verrassen. Het echtpaar noemt de knuffelsessie „de beste zes minuten van 2020.”

„In het begin snapten ze niet waarom ze niet meer langs mochten komen en dat brak mijn hart”, zo vertelt Barbara aan Metro. „De jongste was een beetje overweldigd door de grote ijsberen maar toen hij doorhad dat wij het waren, was hij zo lief. Zo veel knuffels. Het was fantastisch.”

Zoon Neil kon de actie van zijn ouders erg waarderen. „We hebben sinds maart geen fysiek contact meer gehad en het is zo moeiljk omdat ze erg betrokken zijn. Het is een heel lastig jaar maar nadat we ze gezien hadden, waren we de hele dag blij. Ze zijn de beste grootouders van Leeds.”