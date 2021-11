Haal dikke jas maar vast uit de kast: winterweer op komst

We krijgen volgende week te maken met koude lucht afkomstig uit het poolgebied. In tegenstelling tot de afgelopen vijf jaar is dat momenteel al bijna dichtgevroren. De bovenlucht is daardoor erg koud voor eind november en in Scandinavië wintert het daardoor al goed. Noordelijke winden brengen met een sterk golvende straalstroom, een zeer sterke wind op 9 á 10 kilometer hoogte, de eerste golf koude lucht maandag onze kant op. Donderdag volgt een tweede golf koude lucht.

Vorst

Maandag kelderen de temperaturen in ons land flink en kan het ’s nachts op veel plekken mogelijk enkele graden vriezen. Dinsdag overdag zou het slechts enkele graden boven nul kunnen worden. Vrijdag kan de volgende nog koudere golf regen- en hagelbuien aan zee met zich meebrengen en landinwaarts mogelijk (natte) sneeuw. Ook dan is er vooral verder in het binnenland kans op nachtvorst, overdag wordt het tussen de 4 en 7 graden.

Of de winter doorzet valt nog te bezien, maar het weerbureau noemt de voortekenen „veelbelovend.” De huidige sterk golvende straalstroom lijkt namelijk op die van november 1962 en 2010. 1962 ging de boeken in als één van de strengste ooit en in 2010 sneeuwde het bijna iedere dag in december. Dat leverde dat jaar ook een witte kerst op.