Omvangrijke Rolex-roof in hartje Amsterdam

Er staan nog wel paaltjes voor de voordeur, maar niet alles valt te beveiligen. In hartje Amsterdam sloegen de inbrekers toe. Ⓒ Politie

AMSTERDAM - Bij een even spectaculaire als unieke horlogeroof in hartje Amsterdam is vannacht voor een vermogen aan dure Rolex- en Cartierhorloges buitgemaakt. Het gaat om een pand aan het Singel, waar rond 04.50 door omwonenden glasgerinkel werd gehoord. Overvallers drongen het pand in en zagen kans tientallen dure horloges buit te maken.