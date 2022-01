KNMI geeft code geel voor vrijdagavond wegens gladheid

Binnenland

Jaarwisseling was op één na warmste ooit, zachte weer niet voorbij

De nacht van vrijdag op zaterdag gaat de boeken in als de op één na warmste jaarwisseling ooit gemeten. Om middernacht was het in De Bilt 11,1 graden, meldt Weer.nl. Alleen in 2007 was het met 12,1 graden nog warmer.