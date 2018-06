Zo voorkom je klotsende oksels

Linda Temmerman, diensthoofd dermatologie in het AZ Maria Middelares in Gent, zegt dat ’okselvijvers’, zoals de Belgen het fenomeen klotsende oksels noemen, makkelijk zijn te voorkomen.

1. Was je één keer per dag

Als je overdag licht transpireert kun je jezelf het best een keer per dag, maximaal twee keer per dag, wassen. Gebruik een ontvettende zeep voor de oksels. Die zal de huid meer uitdrogen dan een zachte zeep. Zachte zeep bevat immers weinig vulstoffen en detergent en is minder sterk en aan te bevelen in de zomer, wanneer mensen zich door de warmte wat vaker willen wassen. Was je echter niet vaker dan twee keer per dag, want dan droogt de huid uit. Kies je voor één wasbeurt, las deze dan ’s morgens in. Zo vertrek je fris naar het werk.

2. Scheer je okselholtes

Scheren helpt om minder te zweten. Okselhaartjes motiveren bacteriën immers om zich vast te hechten en daardoor ontstaan onaangename geurtjes. Let wel op als je scheert en je kleine wondjes krijgt: deodorant bevat vaak een klein beetje alcohol. Dat gaat branden!

3. Dit is het verschil tussen deodorant en anti-transpirant

Mensen die licht transpireren kunnen een deodorant gebruiken. Maar besef wel dat deze producten alleen ’ontgeuren’. Het zijn parfums die de zweetgeur tijdelijk verdoezelen. Een deodorant is totaal iets anders dan een anti-transpirant en wie hevig transpireert zal er wellicht weinig voordeel uit halen. Dan bestaat de kans dat het parfum zich zal vermengen met de zweetgeur met nog meer onfrisse geurtjes tot gevolg.

Een anti-transpirant bevat aluminiumchloride, een stof die zweet tegenhoudt. In deze producten zit vaak ook een klein beetje alcohol die de okselholtes zal ontsmetten en voorkomt dat bacteriën hun gang kunnen gaan. Hoe meer je zweet, hoe interessanter om te kiezen voor een product met hoge concentratie (15 à 20 procent) aluminiumchloride.

4. Breng anti-transpirant ’s avonds aan

’s Avonds is het ideale moment voor anti-transpirant. Was je oksels met zeep, droog ze goed af en breng het product na een kwartiertje aan. Anti-transpirant heeft zes uur tijd nodig om in de huid te trekken en optimaal te werken. Als je het product ’s morgens aanbrengt en meteen begint te bewegen, gaat het effect verloren. Ook belangrijk: breng het drie keer per week aan en verminder daarna naar één à twee keer per week als onderhoud. Te veel anti-transpirant droogt je huid uit en leidt tot eczeem.

5. Draag gepaste kledij

Misschien wel een heel erg open deur, maar: kies voor katoenen kleding, dan koelt de huid sneller af en verdampt het zweet in de lucht. Synthetisch spul zorgt ervoor dat het zweet op de huid blijft. Zweet ruikt in principe niet, maar doordat het op de huid blijft, krijgen bacteriën vrij spel en gaat het stinken. Witte katoenen lingerie is de beste keuze, want deze kledingstukken kun je koken. Tegen nachtelijk zweten kan je ’t best katoen aantrekken en op lakens van hetzelfde spul liggen.

6. Dit zijn de verborgen boosdoeners

De mate waarin je zweet, is deels erfelijk bepaald. Maar ook je dagelijkse gewoonten spelen een rol. Wie veel koffie drinkt, zweet meer door de cafeïne. Ook van sterk gekruid eten en alcohol zweet je al snel als een otter. En zwaardere mensen hebben meer zweetproductie, meer vet en zijn minder beweeglijk. Er is dus meer verdamping nodig. Maar door het overgewicht hebben deze mensen meer huidplooien en ontstaat er meer wrijving als ze bewegen. Daardoor worden de klieren geprikkeld. Het zweet blijft bij hen vaker in de plooien zitten, wat kan gaan stinken. Bepaalde antidepressiva leiden ook vaker tot meer zweet.

7. Helpen injecties?

Een spuitje botulinetoxine in de okselholte blokkeert zweetafscheiding. Dat kan geen kwaad, want een mens heeft zo’n vier miljoen zweetklieren. Het zweet duikt wel ergens anders op (..). Specialisten zoeken de plek waar de grootste zweetklieren zitten. Daarna behandelen ze de huid met kleine injecties. Je bent zo’n 3 tot 6 maanden vrij van zweet. Deze behandeling is duur.

8. Wat helpt nog meer?

Iontoforese kan ook verlichting geven. Je voet of een ander lichaamsdeel wordt ondergedompeld in water waar elektrische stroom door gaat. Volgens de experts werkt dit.

Wie hevig transpireert kan ook kiezen voor een operatie waarbij zweetklieren worden verwijderd. Er is sinds kort ook een nieuw, Amerikaanse apparaat op de markt: MiraDry. Daarbij worden de zweetklieren aangepakt en ben je een jaar en misschien zelfs voorgoed verlost van hevig transpireren. Eén behandeling kost algauw 1500 euro.

Er zijn ook medicijnen die zweten tegengaan, maar dokters schrijven ze niet gauw voor omdat ze een droge mond, oog- en plasproblemen kunnen veroorzaken.

Bekijk ook: Zo bestrijd je alle insecten in huis

Bekijk ook: Met deze tips slaap je wel goed als het warm is