Jongen met hoofd tegen auto geslagen na grap met waterballonnen

Niet de waterballonnen uit het verhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

AMSTERDAM - Een jongen van 13 jaar oud is drie weken geleden ernstig mishandeld door een man nadat hij met vriendjes waterballonnen naar boten had gegooid op de Stadionkade in Amsterdam-Zuid. Een man werd zo kwaad dat hij terugkeerde met zijn boot en aanmeerde om achter de jongens aan te gaan.