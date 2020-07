Automobilist slingert met lachgasballon in mond over A2

De politie ging er met zwaailicht en sirene achteraan, maar de marechaussee was eerder bij de auto en zette deze aan de kant. In de auto vonden de agenten vier gastanks, waarvan drie gevuld met lachgas. De marechaussee hield de bestuurder aan wegens gevaarlijk rijgedrag. Zijn rijbewijs hangt aan een zijden draadje.

De politie wijst erop dat het gebruik van lachgas in het verkeer heel gevaarlijk is. „Als politie merken wij dat er steeds meer incidenten met lachgas in het verkeer zijn”, waarschuwt zij.