Vijftien jaar cel voor moord uit eerwraak

Het slachtoffer had een relatie met het nichtje van de 41-jarige. Hij was die relatie juist aangegaan om wraak te nemen op haar familie.

Slachtoffer probeerde zich nog te verdedigen

De twee reden het slachtoffer na een wilde achtervolging in oktober vorig jaar klem, waarop een vechtpartij ontstond. Het slachtoffer probeerde zich te verdedigen met een hockeystick, maar die kwam in handen van de 48-jarige die op hem in sloeg. De 41-jarige greep die gelegenheid om een mes te pakken en twintig keer op het slachtoffer in te steken. Die stierf ter plekke aan de verwondingen.

De oom had vanwege zijn prominente rol in de familie de taak op zich genomen de man te doden. „Eerwraak is een buitengewoon onacceptabel en ongewenst fenomeen, waarvoor in deze maatschappij geen plaats is”, oordeelde de rechtbank.