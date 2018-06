Pleegde Benjamin H. uren voor ’Luik’ al moord?

Maandagnacht werd Michael W. vermoord met een kogel door zijn hoofd in On, een deelgemeente van Marche-en-Famenne. De politie houdt er rekening mee dat Benjamin H. de dader is. Bronnen melden dat de moord op Michael W. een afrekening zou zijn in het drugsmilieu.

Benjamin H. zou eerder die nacht, samen met twee andere mannen, een gewapende overval hebben gepleegd op een juwelier in Rochefort. Hij komt zelf uit de buurt van Rochefort. Mogelijk was de later vermoorde Michael W. een van de kompanen bij de overval, waarbij drie keer werd geschoten, maar geen gewonden vielen.

Het parket van België bevestigt de moord op Michael W. maar kan de berichtgeving over een link met ’Luik’ niet bevestigen. In die stad doodde H. drie mensen en gijzelde later een schoonmaakster.

Dertien keer

Gisteren werd H. vrijgelaten uit de gevangenis met een ’uitgaansvergunning’. Zo’n vergunning kreeg hij al veertien keer, om zijn naderende vrijlating voor te bereiden. Dertien keer ging dat zonder problemen. Hij hield zich aan de afspraken en keerde altijd op tijd terug. Maandag mocht hij voor een periode van acht uur de gevangenis verlaten.

H. zou in de gevangenis zijn geradicaliseerd. Medegevangenen hebben hem tegen de zender gewelddadig genoemd. Hij zat een tijdlang vast voor een rits aan drugsfeiten, diefstallen en andere kleine criminaliteit, maar in de gevangenis had hij contact met geradicaliseerde gedetineerden.