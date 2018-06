Eerste officiële tropische dag van 2018

In het oosten van het land is het nog warmer met maxima van 31 graden. Het warmst werd het tot dusver op weerstation Hupsel (de Achterhoek) met 31,6 graden. De temperatuur loopt waarschijnlijk nog iets verder op, aldus Weeronline.

Kans op onweer neemt toe

Vanuit het zuidoosten neemt de kans op zware onweersbuien toe. In het zuidoosten van Limburg trekt nu een hevige onweersbui binnen met veel bliksem, hagel en een wolkbreuk.

De laatste keer dat het in De Bilt tropisch warm werd is ruim 11 maanden geleden, namelijk op 22 juni 2017. In de maanden juli, augustus en september werd de tropische 30 graden vervolgens niet meer gehaald. Lokaal werd het maandag, op 28 mei, al voor het eerst tropisch warm.

Normaal begin juli pas

De eerste officiële tropische dag dient zich dit jaar vroeg aan. Gemiddeld genomen beleven we de eerste officiële tropische dag op 4 juli en passeren we in De Bilt vier keer per jaar de 30-gradengrens. Vorig jaar werd het op 27 mei voor het eerst tropisch in de Bilt. In 2016 moesten we wachten tot 20 juli. De vroegste officiële tropische dag ooit was op 9 mei in 1976. In 1949 bleven tropische dagen in De Bilt de hele zomer uit, maar lukte het op 5 september alsnog.

Voor de opwarming van het klimaat was het heel normaal dat het maar eens in de 2 jaar tot een tropische dag kwam in De Bilt. Tot de jaren 90 waren er maar liefst 37 jaren waarin het helemaal niet tot een officiële tropische dag kwam in De Bilt. Nu is zoiets ondenkbaar, de laatste zomer zonder tropische dagen op het landelijk hoofdstation was 1993. In de periode 1905-1910 werd er zes jaar op rij geen officiële tropische dag genoteerd.