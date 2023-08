Joost Eerdmans wil door als JA21-leider: ’Yeşilgöz moet Timmermans uitsluiten’

Den Haag - Joost Eerdmans (52) wil opnieuw de JA21-lijst aanvoeren bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Zijn partij zit in zwaar weer nu z’n enige twee fractiegenoten ermee stoppen. Bovendien snoepen BBB en de potentiële partij van Pieter Omtzigt in de peilingen kiezers weg bij JA21. „Ik vrees partijen die in één klap heel groot worden: dat is een recept voor ellende.”

Joost Eerdmans Ⓒ Eran Oppenheimer