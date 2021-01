Corona-uitbraak in China: miljoenenstad Shijiazhuang gaat dicht

De stad, met zo’n 4,3 miljoen mensen in het stedelijke gebied en nog zo’n 7 miljoen mensen in de directe omgeving, is gestart met een enorme testcampagne, zo meldt Reuters. Bijeenkomsten zijn vanaf nu verboden. Volgens de staatstelevisie is het belangrijkste treinstation verboden gebied voor passagiers. Dat is een verdere verscherping, nadat eerder al een negatieve coronatest verplicht was om de stad te mogen betreden.

Shijiazhuang ligt zo’n 250 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Beijing.

In de Zuid-Chinese provincie Guangdong is woensdag een patiënt ontdekt met de hoog-besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Sommige wetenschappers maken zich zorgen om die variant. Zij hebben twijfels over de werkzaamheid van vaccins tegen dit gemuteerde coronavirus.