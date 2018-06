’Aardbevingsburgemeester’ Loppersum vertrekt

Rodenboog heeft zich de afgelopen jaren intensief beziggehouden met de problemen rond de gaswinning en de aardbevingen in en rond de gemeente Loppersum. „Elk moment van vertrek is lastig, maar als ik wil wachten tot alles goed geregeld is, kan ik nog wel honderd jaar wachten”, zei hij voor RTV-Noord.

Rodenboog: „Na een mooie, maar intensieve periode van vijftien jaar heb ik besloten om afscheid te nemen als burgemeester van de gemeente Loppersum en ga ik op zoek naar een andere werkomgeving.”