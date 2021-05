Klopjacht op nieuwe zwaarbewapende ex-militair: ditmaal in Frankrijk

Voor de jacht zijn 210 manschappen ingezet, waaronder leden van de antiterreureenheid GIGN uit Toulouse en twee politie-onderhandelaars. Verdere versterkingen zijn nog in aantocht. De regio wordt afgespeurd door helikopters. Frédéric Périssat verklaarde tegenover nieuwszender BFMTV dat het zou gaan om een gewapende ex-militair die zich snel verplaatst. „Daarbij deinst hij er niet voor terug om zijn wapens te gebruiken”, laat hij weten. Aan buurtbewoners wordt gevraagd om hun woningen niet te verlaten en zich niet te verplaatsen.

De jacht op de Franse ex-militair is geopend. Ⓒ AFP

De man zou ongeveer 30 jaar oud zijn. Rond middernacht nam hij zijn ex-partner en haar nieuwe verloofde onder vuur. Hij bevond zich toen in de straten van Lardin-Saint-Lazar en schoot vervolgens op twee agenten die op de schietpartij af kwamen rijden. Hun dienstvoertuigen raakten zwaar beschadigd.

De naam van de ex-militair is nog niet vrijgegeven. Hij stond onder elektronisch toezicht van de politie en droeg daarbij een enkelband. Het is nog niet duidelijk welke wapens de man met zich meedraagt. De Franse media noemt hem in ieder geval ’zwaarbewapend.’

Jurgen Conings

Het is niet de eerste ex-militair naar wie de politie op zoek is. In België is de jacht op de geradicaliseerde militair Jurgen Conings nog altijd bezig.