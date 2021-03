Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen licht gestegen

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1575 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twintig meer dan op maandag. Sinds zaterdag is het totaalaantal patiënten op die vleugels met 130 gestegen.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde wel iets, van 638 naar 623. Het is wel de vierde dag op rij dat het aantal ic-patiënten boven de 600 uitkomt. Daarvoor ging het ongeveer twee weken lang heen en weer tussen de 550 en 600, en de maand daarvoor schommelde het aantal tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 314 coronapatiënten nieuw opgenomen op de intensive cares en verpleegafdelingen. In de afgelopen zeven dagen zijn 1825 nieuwe patiënten in een ziekenhuis beland, gemiddeld bijna 261 per dag. Dat is de hoogste instroom sinds 11 januari.