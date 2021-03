Percentage positieve coronatests gestegen tot 8,1, reproductiegetal nu 1,11

Het reproductiegetal, dat de mate van besmettingen aangeeft, is verder gestegen, van 1,06 op 1 maart naar 1,11 op 8 maart.

Ruim 519.000 mensen hebben zich de afgelopen zeven dagen laten testen. In de leeftijdsgroep 18 tot en met 24 jaar is het aantal positieve meldingen het hoogst, met 359 meldingen per 100.000 inwoners. Maar in alle leeftijdsgroepen is een stijging te zien.

Verhoudingsgewijs de grootste stijgingen zijn bij kinderen: 23 procent meer bij de groep tot en met 12 jaar en 29 procent extra bij 13 tot en met 17 jaar. Eén en ander hangt volgens het RIVM waarschijnlijk samen met het heropenen van het primair onderwijs en kinderopvang per 3 februari en het gedeeltelijk heropenen van de scholen in het voortgezet onderwijs per 1 maart.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt ligt

Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis of op de intensive care ligt, stijgt eveneens. In de afgelopen week belandden 1441 mensen met corona in het ziekenhuis, dat waren 114 opnames meer dan de week ervoor. Op de intensive cares werden 313 mensen opgenomen, 39 opnames meer dan in de week ervoor.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1575 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twintig meer dan op maandag. Sinds zaterdag is het totaalaantal patiënten op die vleugels met 130 gestegen.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde wel iets, van 638 naar 623. Het is wel de vierde dag op rij dat het aantal ic-patiënten boven de 600 uitkomt. Daarvoor ging het ongeveer twee weken lang heen en weer tussen de 550 en 600, en de maand daarvoor schommelde het aantal tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 314 coronapatiënten nieuw opgenomen op de intensive cares en verpleegafdelingen. In de afgelopen zeven dagen zijn 1825 nieuwe patiënten in een ziekenhuis beland, gemiddeld bijna 261 per dag. Dat is de hoogste instroom sinds 11 januari.

Aantal nieuwe coronagevallen gedaald afgelopen etmaal

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal voor de tweede dag op rij gedaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) telde tussen maandagochtend en dinsdagochtend 5636 positieve tests, 682 minder dan een dag eerder.

Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen lager. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 6572 besmettingen per etmaal.

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.