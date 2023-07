Calamiteitenfonds: bosbrandgebied Rhodos officieel calamiteit

Specifiek is er sprake van een calamiteit in de gebieden rondom Lindos, Lardos en onder het Gadoura Meer. Voorwaarde is wel dat de reisorganisatie waarbij de reis is geboekt, aangesloten is bij het Calamiteitenfonds. TUI, Corendon en Sunweb, die eerder zondag aangaven de komende dagen geen reizigers meer richting Rhodos te sturen, zijn aangesloten reisorganisaties.

Touroperators

Voor wat betreft het terughalen van reizigers naar Nederland, ligt het initiatief bij de touroperators. „De reisorganisatie bepaalt zelf welke reizigers gerepatrieerd moeten worden. Dit is afhankelijk van de situatie. Reisorganisaties coördineren onderling de repatriëringsvluchten”, aldus het Calamiteitenfonds.

Mensen die op dit moment in het noorden van Rhodos verblijven, hoeven niet per se terug, „zolang de touroperator of de overheid dit niet nodig acht”, legt het fonds uit. „Wordt dit wel noodzakelijk, dan zal hiervoor een nieuw besluit worden genomen.”

Gevolgen

In het besluit merkt het Calamiteitenfonds op dat bij het fonds aangesloten reisorganisaties nu moeten weten wat de gevolgen van de bosbranden zijn. Met name voor reizigers die vanaf zaterdag zijn vertrokken of mogelijk nog gaan vertrekken. „Deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert”, is te lezen. Het fonds dekt dan ook niet de kosten van organisaties die alsnog reizigers naar Rhodos brengen.