LIVE | Nederland maakt schade op na storm Eunice

Kopieer naar clipboard

Een omgevallen boom op de Vrijheidslaan in Amsterdam Ⓒ ANP SEM VAN DER WAL

AMSTERDAM - Storm Eunice, de vierde storm van dit jaar, trok vrijdag over Nederland. In Amsterdam, Diemen en Groningen zijn in totaal vier dodelijke slachtoffers gevallen, ook elders in het land zijn mensen gewond geraakt. Het treinverkeer ligt nog steeds plat en de schade in het land is groot. Volg via dit liveblog de laatste ontwikkelingen rondom de storm.