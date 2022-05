Verzoek Trump om dwangsom stop te zetten afgewezen

Kopieer naar clipboard

Trump had het verzoek maandag ingediend. Ⓒ ANP / SIPA USA

WASHINGTON - Het verzoek van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump om een dwangsom van 10.000 dollar per dag stop te zetten terwijl hij in hoger beroep gaat tegen een rechterlijke uitspraak, is dinsdag geweigerd. Trump had het verzoek maandag ingediend.