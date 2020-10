LIVE | Malariamiddel hydroxychloroquine houdt gemoederen bezig

Het malariamiddel hydroxychloroquine (HCQ) heeft mogelijk een gunstig effect op coronapatiënten, als die het vanaf de eerste dag van hun ziekenhuisopname toegediend krijgen. Dit blijkt uit een studie in veertien Nederlandse ziekenhuizen. Dat meldt de NOS.

Bij patiënten die het middel kregen was het risico om op de intensive care te belanden ruim de helft lager. Gebruik van het middel verminderde de sterfte aan covid-19 niet. Bij patiënten die het verwante chloroquine kregen was geen significant effect merkbaar. De onderzoekers benadrukken dat hun resultaten bevestigd moeten worden in een nieuw onderzoek.

