Grapperhaus vraagt Raad van State om spoed met rijbewijzenregeling

Het is de bedoeling dat ouderen die de dupe zijn van de lange wachttijden bij het CBR vanaf 1 december, onder bepaalde voorwaarden, kunnen blijven rijden met een verlopen rijbewijs.

De Tweede Kamer drong woensdag in een debat aan op een snellere invoering om te zorgen dat gedupeerde ouderen weer achter het stuur kunnen, maar volgens Grapperhaus is dat niet mogelijk. De Raad van State moet nog met een advies te komen. De CDA-bewindsman heeft nu gevraagd of dit met spoed kan gebeuren.

Het parlement moet daarna nog een besluit nemen. Als dit allemaal snel gaat bestaat er nog een kleine kans dat het alsnog voor 1 december geregeld is. Ook minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gaf tijdens het debat aan alles op alles te zetten om nog meer vaart te maken.