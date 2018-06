Nieuwe vlag is 120 keer zo duur als vorige

Na navraag benadrukt een woordvoerder van de Tweede Kamer dat de vlag ‘van hoogwaardige materialen’ is gemaakt en dat ‘stevig vlaggendoek’ is gebruikt. De handgemaakte voet is ’van perenhout passend bij het meubilair’ in de zaal. „We gaan voor kwaliteit en doen dus een duurzame investering.”

Agema boos

Ondertussen is er mot in de speciale kunstcommissie van de Tweede Kamer die groen licht zou hebben gegeven voor de nieuwe Kamervlag. Commissielid Agema (PVV) zegt namelijk dat ze er helemaal geen toestemming voor heeft gegeven. Ze vindt de nieuwe vlag nogal klein. Commissievoorzitter Pechtold (D66) zou het hebben doorgedrukt, stelt ze.

Pechtold laat op zijn beurt weten dat Agema er gewoon mee in heeft gestemd. Hij vermoedt dat er binnen de PVV mot is geweest over de grootte en de plek van de nieuwe vlag en dat dit nu op hem wordt afgewenteld.

Kaasprikkertje

De nieuwe vlag kwam er, omdat PVV en SGP het maar vreemd vonden dat er in de vergaderzaal van de Tweede Kamer nog geen hing. Aanvankelijk werd er een tijdelijke vlag neergezet die veel kritiek opleverde. Veel Kamerleden vonden het tijdelijke exemplaar te klein en de vierkante voet zou op een kaasblokje lijken. De driekleur kreeg dan ook al snel de bijnaam het ’kaasprikkertje’.

De nieuwe vlag, iets groter, iets beter materiaal. Ⓒ ANP

Na lang wikken en wegen staat er sinds dinsdag dan eindelijk een vlag achter Kamervoorzitter Arib die permanent is. Hij is wat groter, heeft een ronde voet en een roestvrijstalen stok. De huisarchitect van de Tweede Kamer, Askon Eden, ontwierp hem.