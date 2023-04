Premium Het beste van De Telegraaf

Weer rechtszaak Trump: columnist claimt verkracht te zijn in pashokje

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

E. Jean Carroll zegt dat Trump haar in de jaren 90 in een pashokje verkrachtte. Ⓒ foto ANP / HH

New York - Dinsdag begint in de VS weer een rechtszaak tegen ex-president Trump. Een bekende columnist beschuldigt Trump ervan haar te hebben verkracht in een pashokje. Dit zou gebeurd zijn in de jaren negentig. Trump ontkent. Het is onduidelijk of de kandidaat voor 2024 zijn campagne zal moeten onderbreken om te komen getuigen.