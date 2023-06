Nederlander (41) in Spanje gearresteerd na ontdekking pand met drugs en sekspillen

Dat heeft de nationale politie in Spanje bekendgemaakt. Media als Levante-EMV en El Español schrijven over de zaak. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten niet bekend te zijn met de vondst en kan de aanhouding van onze landgenoot daarom niet bevestigen. ,,We hebben in ieder geval geen verzoek om consulaire bijstand ontvangen”, voegt een woordvoerder van het ministerie toe. Dat is voor aangehouden Nederlandse staatsburgers overigens ook niet verplicht.

Tijdens het onderzoek hebben agenten heimelijk bewakingsapparatuur bij het pand geplaatst, waarbij werd waargenomen hoe kopers bij het pand van de Nederlander kwamen, en om wie het ging. Het pand bleek naast distributiepunt ook dienst te doen als een soort geïmproviseerde coffeeshop waar de narcotica werd verkocht en gebruikt.

Erectiemedicijn

De begane grond van het pand was voor dat laatste ingericht. De Nederlander die werd aangehouden zou er als ‘bedrijfsleider’ fungeren, en had volgens Spaanse media al een strafblad. Het gaat om cocaïne, marihuana en hasj die werd aangetroffen en in beslag genomen. Ook werd een weegschaal aangetroffen om de verdovende middelen af te meten.

Naast de drugs werd een grote hoeveelheid pillen aangetroffen met het werkzame bestanddeel sidenafil, een medicijn dat onder andere de erectie bij mannen stimuleert. Onze 41-jarige landgenoot werd opgepakt op verdenking van een misdrijf tegen de volksgezondheid, en moest voor de rechter-commissaris komen. Hij is in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak.