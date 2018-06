Minister: niet oogje toe voor streekziekenhuis

„We kunnen niet zeggen: de kwaliteitsstandaard geldt in Zuid-Holland, maar niet in Drenthe”, vindt Bruins. Die standaard wordt bovendien opgesteld door de gezondheidszorg zelf, brengt hij in herinnering, en dat wil hij zo houden. De streekziekenhuizen hebben wel bezwaar gemaakt tegen de nieuwe kwaliteitsnorm, erkent de minister. Maar onafhankelijke deskundigen hebben vervolgens de knoop doorgehakt en tot deze standaard besloten.

Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) sloeg alarm over de nieuwe regels, waarop vanaf 1 juli wordt gecontroleerd. Van de dertig streekziekenhuizen zouden er 22 de norm niet halen en moeten vrezen hun intensive care en spoedeisende zorg te verliezen. Van Gerven wil dat Bruins ingrijpt.

Carla Dik-Faber van de ChristenUnie vroeg zich af of de streekziekenhuizen niet ondersneeuwen bij het vaststellen van de kwaliteitsnormen. Bruins wil die zorg „graag wegnemen.” Ook als de kwestie op het bordje van deskundigen belandt, worden de regioziekenhuizen nog voortdurend geraadpleegd, stelt hij.

Een ruime meerderheid van de Kamer wil nog voor het zomerreces met de minister in debat over de problemen waar de regionale ziekenhuizen mee kampen. Dat moet snel gebeuren, zo redeneerden Kamerleden dinsdag, omdat de controles 1 juli beginnen.