Opmerkelijke oproep OM: tape je kind niet aan de muur!

Onder het mom van ’don’t try this at home’ licht de openbaar aanklager een foto van komiek Jochem Myer uit. Daarop is te zien hoe zijn kinderen met ducktape aan de muur zijn geplakt. „Tape geleend van de klusjesman”, grapt Myer nog.

Beeld gefotoshopt

Het OM drukt mensen nu op het hart dit thuis niet na te doen. „Onderstaand beeld is gelukkig gemaakt met een fotobewerkingsprogramma en niet echt”, schrijft de aanklager in een tweet. „Helaas komt het in werkelijkheid wel voor.”